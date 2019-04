Travolge un'auto sulla rotonda e si dilegua senza neppure fermarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIDENTI A RAFFICAROVIGO Un incidente con un pirata che si è dato alla fuga e che ha paralizzato il traffico sulla direttrice Ovest, un incidente al ponte di Bosaro, sulla Statale 16, che ha creato rallentamenti per chi arrivava da Sud, un ciclista investito in Spianata, in via Giotto, e uno schianto pauroso anche in corso del Popolo, a San Bortolo. Ieri è stata una giornata decisamente delicata dal punto di vista degli incidenti stradali, anche se fortunatamente, nonostante il loro numero sia stato elevato, nessuna delle persone coinvolte...