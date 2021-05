Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI SCENARIROVIGO Se il sindaco Edoardo Gaffeo non dovesse ritirare le dimissioni, Rovigo vivrebbe un'estate di campagna elettorale. Il 4 marzo scorso, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge con le disposizioni per il differimento delle consultazioni elettorali per il 2021. Tutte rinviate al periodo fra il 15 settembre e il 15 ottobre. Il rinvio riguarda anche le Amministrative nei Comuni da rinnovare per...