MENSA E TRASPORTI

ROVIGO Palazzo Nodari ha dato il via alle iscrizioni per i servizi di trasporto e refezione scolastica, il primo fino a 14 agosto, il secondo a partire dal 20 agosto. Le iscrizioni, fa sapere l'Ufficio Istruzione del Comune, come lo scorso anno rimarranno valide per l'intero ciclo scolastico dell'alunno per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Gli alunni già iscritti non dovranno pertanto rinnovare l'iscrizione, salvo nel caso di cambio del ciclo scolastico. Le iscrizioni avverranno online, le istruzioni per accreditarsi sono pertanto disponibili nel sito del Municipio.

QUESTIONE RIMBORSI

Il Comune fa inoltre sapere che gli utenti già iscritti che intendono rinunciare al servizio lo dovranno fare nel medesimo periodo previsto per l'iscrizione. Novità anche in merito alla mancata fruizione del trasporto scolastico a causa dell'emergenza Covid-19. Le scuole infatti, dopo le vacanze di Carnevale di febbraio, non hanno più riaperto: pertanto, secondo quanto stabilito dalla Giunta, le famiglie che usufruivano per il proprio figlio del trasporto scolastico beneficeranno dell'esenzione della quota-parte di tariffa corrispondente a quanto dovuto per i giorni di mancata fruizione conseguente alle ordinanze di chiusura e sospensione delle scuole per l'emergenza Covid, ossia la quota corrispondente alle mensilità relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. L'eventuale credito che l'utente ha maturato per effetto dell'esenzione riconosciuta sarà pertanto utilizzato quale acconto sulla quota relativa al nuovo anno 2020-2021.

PAGAMENTI A RATE

A tal proposito, l'Ufficio Istruzione ha precisato che per il prossimo anno scolastico, date le incertezze legate all'emergenza Covid-19 non ancora conclusa, per quanto concerne i pagamenti si procederà con un acconto della retta da versarsi entro il 14 agosto, un saldo della rata unica a dicembre oppure con due rate (Dicembre 2020 Marzo 2021). Gli utenti, infine, che cesseranno di fruire del servizio, per scelta volontaria espressa o per conclusione del ciclo scolastico, verranno invece rimborsati. L'istanza di rimborso dovrà essere effettuata online accedendo al sito del Comune di Rovigo servizi on-line con le credenziali rilasciate al momento dell'iscrizione oppure, per chi non ne fosse in possesso, richiedendole all'Ufficio trasporto scolastico. Continuano intanto in questi giorni, i sopralluoghi dei tecnici del Comune e della Provincia all'interno degli istituti scolastici del Polesine che, a partire da settembre, accoglieranno i circa 20mila studenti di tutta la provincia che, quest'anno, dovranno tornare tra i banchi rispettando una serie di regole dirette contenere l'espandersi della pandemia. Gli studenti, oltre al distanziamento sociale di 1 metro, dovranno indossare la mascherina durante gli spostamenti, igienizzarsi di frequente le mani e restare in aula durante la ricreazione. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di lasciare gli zaini e oggetti personali degli alunni all'interno di armadietti posti in stanze puntualmente sanificate dal personale scolastico. In Polesine, tuttavia, non dovrebbero esserci particolari problemi di spazi reperibili per garantire il distanziamento tra alunni, in quanto molti istituti hanno aule vuote da tempo e possono dunque ospitare anche alunni provenienti da altri plessi.

Roberta Merlin

