TRASPORTO PUBBLICOROVIGO Un'analisi di Facile.it rivela che Rovigo è la provincia del Veneto con la percentuale più alta (25,53 per cento) di mezzi non in regola con la revisione, per quanto riguarda gli autobus per trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente.INDAGINE SUGLI AUTOBUSAllo scorso 31 ottobre, secondo i risultati che Facile.it ha elaborato su dati ufficiali del Ministero dei Trasporti, sui 141 autobus complessivi immatricolati in provincia e presi in considerazione dallo studio, il Polesine contava 36...