TRASPORTO PUBBLICO ROVIGO Dal prossimo anno, per prendere l'autobus, si premerà

TRASPORTO PUBBLICOROVIGO Dal prossimo anno, per prendere l'autobus, si premerà un pulsante alla fermata oppure si utilizzerà un'apposita applicazione nel cellulare. Nell'immediato, invece, è prevista l'introduzione di nuove fermate e percorsi differenziati per le tratte attualmente previste. Con il bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano, organizzato dalla Provincia insieme al Comune entro la fine dell'anno, ci sarà una rivoluzione nell'utilizzo della mobilità condivisa.MOBILITÀ CONDIVISA«Al...