Partirà lunedì la campagna vaccinale rivolta agli over 80. Il vaccino verrà somministrato al padiglione B del Censer, in viale Porta Adige come riferimento per i residenti di altri comuni del centro Polesine. Saranno attivate in contemporanea cinque equipe per i punti di vaccinazione allestiti e uno spazio per la sosta e verifica della reazione al vaccino. Saranno, inoltre divisi i flussi di entrata ed uscita per le persone che accederanno alla vaccinazione. Attivato anche il servizio trasporto, dall'abitazione alla sede del Censer e il rientro a casa per le persone anziane che non avessero la possibilità di accompagnamento da parte di familiari. Si tratta di un servizio gratuito, realizzato grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato che già si occupano del trasporto anziani e disabili in città e che quindi hanno esperienza e conoscenza dalle situazioni di anziani soli. Sarà attivo il numero telefonico dello sportello integrato con sede in municipio di fianco all'Urp (0425 206590). Le richieste saranno raccolte dai volontari dell'associazione Uisp che si turneranno, a partire da oggi, con i seguenti orari: tutte le mattine dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Il servizio di accompagnamento sarà effettuato dalle associazioni Auser, Anteas e Blu Soccorso con propri mezzi adeguati al trasporto anche di persone con carrozzina e volontari preparati e assicurati per tale servizio.

