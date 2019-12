CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIROVIGO Puntuale, questo sì, come ogni anno, arriva la maglia nera per la tratta ferroviaria Rovigo-Verona, che finisce ancora una volta nella ben poco prestigiosa classifica delle dieci peggiori linee d'Italia redatta da Legambiente, come antipasto del più corposo rapporto Pendolaria sul trasporto ferroviario che sarà presentato il mese prossimo.CAMBI SOCIETARIIntanto, però, è già alle viste il fine corsa di Sistemi territoriali, la società interamente controllata dalla Regione che ha il 99,83% delle azioni, con il restante...