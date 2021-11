Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIROVIGO Pronto a prendere le mosse il progetto da 15 milioni per migliorare la navigabilità del Po nel tratto, si legge nei documenti Revere- Ferrara, ma che sulla sponda polesana si legge Castelmassa-Occhiobello. Dopo il via libera arrivato il 14 ottobre dal ministero dell'Ambiente, mercoledì è arrivata l'approvazione della relazione istruttoria sul progetto, proposto dall'Agenzia interregionale per il Po e da parte della giunta...