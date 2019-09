TRASPORTI ROVIGO L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di realizzare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIROVIGO L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di realizzare la nuova autostazione all'ex scalo merci di piazza della Riconoscenza entro la fine del prossimo anno scolastico, quindi entro la fine della primavera 2020. Il piazzale antistante la chiesa della Madonna pellegrina in Commenda sarà liberato dall'autostazione, che prima di traslocare definitivamente all'ex scalo merci della stazione ferroviaria potrebbe essere temporaneamente portata in piazzale Di Vittorio, come era fino al 2002.AREA DA PREPARAREIl commissario...