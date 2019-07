TRASPORTI ROVIGO Il piazzale antistante la chiesa della Madonna Pellegrina in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIROVIGO Il piazzale antistante la chiesa della Madonna Pellegrina in Commenda sarà liberato dall'autostazione, che prima di traslocare definitivamente all'ex scalo merci della stazione ferroviaria potrebbe essere temporaneamente portata in piazzale Di Vittorio, come era fino al 2002. Il commissario straordinario Nicola Izzo la scorsa primavera ha avviato le trattative con Ferrovie dello Stato per il trasloco delle corriere vicino alla stazione dei treni. Per fare questo, però, il sindaco Edoardo Gaffeo, vuole che sia realizzato un...