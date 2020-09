TRASPORTI

ROVIGO Di fronte alle criticità che nel trasporto pubblico locale da oggi potrebbero verificarsi con la ripresa dell'attività scolastica, si punta sul coordinamento e il monitoraggio per intervenire tempestivamente. Venerdì scorso infatti Pieralberto Colombo per la Cgil, Stefania Botton per la Cisl e Bertilla Gregnanin per la Uil, durante l'incontro organizzato con il viceprefetto di Rovigo Luigi Vitetti per discutere le criticità e le problematiche sull'avvio dell'anno scolastico, hanno posto all'attenzione non solo l'organizzazione delle lezioni per gli studenti, i docenti e tutti gli operatori della scuola, ma anche le attività di tutti i settori collegati, come le mense e i trasporti pubblici locali, che devono garantire la fruizione del diritto allo studio e all'istruzione pubblica.

VERTICE IN PREFETTURA

In particolare, è stato segnalato al viceprefetto il problema del trasporto pubblico locale, per evitare che l'impegno profuso nell'evitare la diffusione del contagio all'interno delle aule possa essere vanificato, ad esempio, da una scarsa attenzione al distanziamento all'interno dei mezzi pubblici. Le aziende del trasporto pubblico locale, utilizzando gli stessi mezzi previsti dai bandi di assegnazione del servizio, «sono costrette - hanno ricordato i rappresentanti sindacali - a limitare il numero dei passeggeri. E lasciare fuori qualcuno vuol dire violare il diritto all'istruzione, che riteniamo inderogabile». «Il problema - secondo Colombo, Botton e Gregnanin - è stato finora sottovalutato anche perché molti genitori, non avendo ancora notizie certe sul calendario e gli orari della riapertura delle scuole, non hanno ancora rinnovato l'abbonamento al servizio di trasporto, come avveniva regolarmente negli anni passati». In questa situazione, aggiungono i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, «nessuno può esserne escluso. Per questo nell'incontro di venerdì abbiamo chiesto di valutare e sollecitare il recupero di risorse importanti per garantire un maggior numero di corse, siano esse su gomma e su ferro. Inoltre, soprattutto per la fascia della scuola dell'infanzia e primaria, abbiamo chiesto la massima attenzione, da parte dei Comuni, ai problemi connessi a un'eventuale riduzione dell'attività di servizio mensa, sia per quanto riguarda le difficoltà per le famiglie che per le ricadute occupazionali per quelle lavoratrici, per la maggior parte donne, che operano in un settore già in grandi difficoltà e con contratti di poche ore settimanali».

MONITORAGGIO GARANTITO

Il viceprefetto ha raccolto quindi la richiesta «di mantenere un coordinamento e un monitoraggio costante su questi temi, poter intervenire tempestivamente sulle criticità emergenti». Sui mezzi di trasporto è prevista una capienza massima pari all'80 per cento, che tuttavia può salire al 100% nel caso in cui la permanenza degli alunni non sia superiore ai 15 minuti. Durante tutta la permanenza sul mezzo, e già al momento della salita, tutti dovranno essere muniti di mascherina.

COOPERATIVA PRONTA

Alla ripartenza dell'anno scolastico è pronta la Cooperativa dei servizi sociali Rovigo, secondo le misure di sicurezza previste dalle normative vigenti, e quindi con i dispositivi di protezione individuale e i materiali per la sanificazione-disinfezione dei mezzi di trasporto: «Tra le difficoltà economiche emerse nell'anno scolastico precedente e gli ulteriori costi relativi al Covid-19 - rileva il presidente della Cooperativa Mauro Stellin - continua il dialogo con la pubblica amministrazione per approfondire le questioni economiche legate al pregresso e monitorare giornalmente il servizio. Come ogni anno scolastico, sono stati sospesi un numero limitatissimo di richieste di trasporto in attesa di possibili soluzioni di fattibilità».

Nicola Astolfi

