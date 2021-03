MEZZI PUBBLICI

Le misure sul trasporto pubblico locale, in applicazione dei piani prefettizi, hanno dato risultati migliori rispetto allo scorso autunno.

Ma i sindacati bocciano la campagna di vaccinazione.

Troppe differenze organizzative tra le diverse Ulss, a loro dire, hanno causato incertezza e confusione.

Lo rilevano Cgil, Cisl e Uil dopo l'incontro di lunedì scorso assieme a rappresentanti di Regione, Ufficio scolastico regionale e prefettura di Venezia per un aggiornamento sulla gestione della didattica in presenza nelle scuole. Il piano vaccinale per il personale scolastico e l'impatto delle nuove restrizioni sono alcuni dei temi affrontati nell'incontro. «Serve accelerare il piano vaccinale per il personale scolastico e convocare dei tavoli territoriali di coordinamento del trasporto pubblico locale - riferisce Alessandro Casarotti, segretario provinciale della Uil Scuola Rovigo -. Abbiamo anche chiesto un aggiornamento dei dati sull'incidenza dell'epidemia, delle vaccinazioni fatte, della programmazione dei prossimi interventi alla luce delle novità introdotte dai provvedimenti del Governo».

CAMPAGNA VACCINI

Sul fronte sanitario risultano nel territorio regionale 928 casi positivi fra gli studenti (sono 581.076 gli studenti in Veneto, dalle scuole statali dell'infanzia alle superiori). Altri 155 sono i contagiati tra gli operatori scolastici, mentre sono in quarantena o sorveglianza attiva 16.490 studenti e 967 operatori scolastici.

Sul piano vaccinale invece, fino a lunedì scorso in Veneto da quando in Polesine è partita la campagna per il personale scolastico, è stata somministrata la prima dose anti Covid al 27,84 per cento del personale della scuola, vale a dire 26.467 persone su un bacino di 95.068 addetti. In questa platea hanno tra i 55 e i 65 anni 26.205 persone, 1.612 ne hanno più di 65 e su queste, spiegano i sindacati, non si hanno indicazioni di quando saranno vaccinati.

PIÙ CORSE

Mancano invece dati puntuali per i trasporti ma è stato confermato dalla prefettura di Venezia che nelle diverse province è stato attuato il piano mirato alla ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole superiori dal 1. febbraio, con la messa in campo in Veneto di poco meno di 700 autobus supplementari, e in provincia di Rovigo in particolare di 21 autobus-corse aggiuntivi (19 nel trasporto extraurbano e 2 nel servizio urbano).

Riguardo alla soglia numerica tra casi positivi e popolazione (250 su 100.000), la Regione ha deciso di suddividere il Veneto nei territori che un tempo coincidevano con i 26 distretti socio-sanitari per valutare l'andamento dei dati epidemiologici e definire i relativi interventi. Sarà questo l'ambito territoriale nel quale intervenire, anche da subito, nell'eventualità che le cifre diventassero tali da dover decidere di riportare al 100% la didattica a distanza per gli studenti delle superiori. E quasi sicuramente sarebbe così anche per le seconde e terze medie. La scelta sarà condivisa dal locale servizio di prevenzione della Ulss competente (Sisp) con i sindaci coinvolti.

«Non ci sono state fornite indicazioni - conclude Casarotti - riguardo alle conseguenza che questa modalità di intervento della Regione avrà sul trasporto pubblico locale».

Che, ricordano Cgil, Cisl e Uil, ha perimetri per lo più provinciali. Per questo hanno segnalato che senza il dovuto raccordo e coinvolgimento di tutte le parti in causa, questa modalità di applicazione del Dpcm potrà generare confusione e ricadute sui lavoratori del trasporto pubblico locale, oltre che sull'organizzazione delle famiglie soprattutto per le fasce degli studenti delle scuole medie. I sindacati, poi, hanno nuovamente sollecitato la convocazione del tavolo regionale sulla scuola dell'infanzia previsto dagli accordi nazionali, in ragione anche delle particolari problematiche che evidenzia il comparto».

Nicola Astolfi

