ROVIGO «Bisogna avanzare passo per passo». Anche se si tratta di treni. Perché, secondo il direttore generale di Sistemi Territoriali, al momento è impossibile prevedere come cambierà il quadro. La rivoluzione delle abitudini imposte dall'epidemia, infatti, non ha risparmiato il campo della mobilità. In particolare, di quella su ferro, che ha inevitabilmente attraversato un crollo della domanda, legata all'obbligatoria riduzione degli spostamenti, alla chiusura di scuole ed università, nonché al massiccio ricorso allo smart-working, ma legato anche alle difficoltà dei gestori nel riuscire a garantire la sicurezza facendo rispettare la regola del distanziamento sociale. Dal 25 marzo tutta l'offerta ferroviaria è stata ridotta a circa il 75%.

Con gli inevitabili disagi per i pendolari che hanno continuato ad aver bisogno del treno per i propri spostamenti: «Dal 26 marzo spiega Francesca Bellucco, una delle persone che si è trovata a fare i conti con le cancellazioni dei treni - non vi è nessun treno che colleghi direttamente Venezia-Bologna. In particolare la tratta Rovigo-Ferrara ne è totalmente priva in quanto tutti limitati solo a Rovigo. Da venerdì 17 aprile è stato attivato un treno che parte da Rovigo alle 20.09 e arriva a Ferrara circa 20 minuti dopo. Unico treno della giornata impraticabile per i lavoratori, peraltro aggiunto dalla Regione Emilia Romagna, altrimenti, essendo tale linea a carico della Regione Veneto, non ci sarebbe neppure quello». Dal 4 maggio l'offerta aumenterà. Ma aumenteranno anche le persone che, tornando al lavoro, vorranno usufruire del servizio ferroviario.

Tutto questo vale anche per le tratte Rovigo-Verona, Adria-Mestre e Rovigo-Chioggia, gestite da Sistemi Territoriali, che già dal 21 marzo hanno ridotto all'osso le corse. Come spiega Gambato, «il crollo della domanda è stato di oltre il 90% a livello nazionale e anche noi abbiamo avuto una riduzione di questo tipo, perfino superiore, anche perché sulle nostre tratte una fetta consistente di viaggiatori è rappresentata da studenti, impiegati e turisti. Da marzo abbiamo ridotto l'offerta di circa un terzo. Da lunedì torneremo ad aumentare le corse, soprattutto implementando il servizio nelle ore di punta. Non credo, però, che ci troveremo di fronte a situazioni complesse. Credo che comunque il numero dei potenziali viaggiatori sarà ancora di gran lunga inferiore agli standard, dobbiamo però capire le necessità e modulare il servizio su quelle. Cosa accadrà in futuro? Come in tutti i settori, anche sul fronte del trasporto ferroviario, lo scenario va vissuto giorno per giorno e sulla base dell'osservazione va costruito il servizio. Ritengo che fino all'estate tutto possa essere gestito senza eccessive difficoltà: la grande incognita è quella legata alla riapertura delle scuole. Vedremo, siamo di fronte a cambiamenti di una portata tale che è impossibile avere risposte a tutte le domande. Credo che vada costruito un percorso da seguire rimanendo pronti alle correzioni che si rendessero necessarie».

