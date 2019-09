Trasporta clandestini, condannato a 5 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRIBUNALEROVIGO Condannato per aver trasportato 13 persone di origine siriana, in fuga dalla guerra civile, ma sprovviste di regolari documenti, dall'Italia verso l'Austria. E una volta pizzicato, non ha detto di averlo fatto per una contrarietà alle norme di contrasto ai fenomeni migratori o per generosità, bensì di essere stato ingannato. La sua versione non è stata creduta e dopo tre gradi di giudizio, è divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la condanna, già decisa in primo grado nel 2017,...