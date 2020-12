VILLANOVA MARCHESANA

Con l'approvazione di una convenzione tra comuni con popolazione al di sotto dei 5 mila abitanti, il Consiglio comunale di Villanova Marchesana ha aderito al progetto per la trasformazione digitale dei servizi della Pubblica amministrazione. Un progetto promosso dalla Regione e caldeggiato dall'Anci da avviare entro febbraio con il quale creare le condizioni operative per la sfida della digitalizzazione dei servizi attraverso la realizzazione di piattaforme informatiche e di reti di competenze tecniche per la gestione delle entrate con il sistema PagoPA, l'erogazione di servizi tramite Spid e dell'area personale del cittadino (MyPA) per le comunicazioni e i rapporti con la Pubblica amministrazione.

Il documento, un progetto al momento preliminare che dovrà accompagnarsi nella fase realizzativa a specifiche più dettagliate e ad appositi finanziamenti, è stato descritto ai consiglieri dal sindaco Riccardo Rigotto. «Il primo riferimento normativo è la legge 82/2005 La pandemia in corso ha dato una spinta importante alla velocizzazione del processo. Ci sono stati interventi dell'Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale, c'è un piano triennale per l'informatica, per cui ci allineiamo a cambiamenti importanti ed indispensabili prossimi a venire. Lo scopo della convenzione è quello di partecipare in forma associata alla definizione di un progetto coordinato da Regione ed Anci per poter accedere ai finanziamenti. La durata è di 5 anni e prima fase di tre». Per i consiglieri Alessandro Mottaran e di Gianluca Masiero il progetto rappresenta «un passo in avanti della Pubblica amministrazione». Favorevole anche Cagnoni.

