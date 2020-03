Proseguono per i volontari di Bandiera gialla le attività di recupero delle eccedenze alimentari. Martedì sono stati recuperati 8 quintali di kiwi grazie alla generosità del consorzio di autotrasportatori Translusia. Mercoledì si è aggiunto il recupero di 3 quintali di cappucci bianchi e insalate, che sommati alle eccedenze recuperate giovedì, hanno portato a quota 4.745 quintali (erano 4.358 a fine 2019) la cifra raggiunta da quando le attività di recupero di frutta e verdura sono iniziate, quattro anni fa con Orti di Lusia, il progetto al quale si è aggiunto da pochi mesi l'ingresso di Bandiera gialla nella rete solidale di Bring the food, letteralmente Porta il cibo, dopo che l'associazione rodigina si è affiliata alla Rete Solid.A delle Acli. Mercoledì pomeriggio i volontari di Bandiera gialla hanno recuperato yogurt, latte, mele, porri e altri generi alimentari dalla scuola dell'infanzia Mamma Margherita in Commenda. Con i bambini a casa da scuola, le cucine sono state svuotate per evitare di perdere i prodotti non utilizzabili. Questo gesto di generosità della scuola materna è seguito a distanza di pochi giorni da quello di un supermercato di Rovigo. «Martedì - racconta Davide Sergio Rossi di Bandiera gialla - Eurospin ci ha donato un bancale di prodotti freschi che in giornata abbiamo provveduto a distribuire alle associazioni a noi collegate. Abbiamo pensato che questo gesto meritasse di essere ringraziato in modo ufficiale. Così il presidente di Bandiera gialla Alessandro Frigato ha preparato una targa in ricordo del gesto nobile compiuto dai dipendenti dell'Eurospin. Mercoledì mattina abbiamo portato la targa ricordo nella sede del supermercato, grazie a un nostro volontario autorizzato. E i dipendenti, emozionati, hanno ringraziato Bandiera gialla».

