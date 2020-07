ADRIA

Transito limitato ai soli residenti e terzisti, con carico inferiore a 3,5 tonnellate, sul ponte sullo scolo Manin in località Campetto per la presenza di una buca sul manufatto sullo scolo consorziale, ora coperta con una piastra d'acciaio. Si tratta di una soluzione momentanea: già previsti monitoraggi e lavori di ripristino. A segnalare la situazione di viabilità modificata sul ponte Manin, è stata collocata idonea segnaletica verticale e apposite deviazioni in corrispondenza delle intersezioni di località Amolara - via Parco Delta del Po (preavviso chiusura ponte scolo Manin a km. 2), località Campetto (preavviso chiusura ponte scolo Manin a km 1.3); località Bindola (preavviso chiusura strada al km 0.9 eccetto frontisti).

VIA BROLLO

Da oggi inoltre per consentire i lavori su uno stabile sarà interdetto al traffico veicolare su via Brollo dalle 8 alle 12 e su via Ex Riformati, dalle 14 alle 19. L'impresa Edile Rs Edil snc, per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, collocherà una piattaforma aerea in via Brollo, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via ex Riformati e poi in via ex Riformati, nel tratto compreso tra via Brollo e via della Fossa. Dal 13 al 17 inoltre dalle 8 alle 18 verrà istituito il senso unico alternato con presenza di moviere in via Angeli. La modifica alla viabilità consentirà alla General Costruzioni di collocare la piattaforma area sulla carreggiata, necessaria per i lavori di messa in sicurezza al tetto di un fabbricato. Sempre dal 13 infine, e fino al 23ne sarà istituito il divieto di sosta, dalle 8 alle 19, su entrambi i lati di piazza San Giorgio a Mazzorno Sinistro per i lavori alle condotte del gas. Intercenti a cura di Veronese Impianti per Italgas.

