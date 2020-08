POLITICA

ROVIGO Giuseppe Traniello Gradassi, segretario provinciale del Pd ha già lasciato, in via informale, la carica di segretario in quanto eticamente incompatibile con l'incarico di presidente di Asm, la società partecipata interamente dal Comune di Rovigo che lo vede numero uno da luglio, ossia dopo le dimissioni del presidente uscente Alessandro Duò. Traniello si è messo a disposizione del partito e lascerà definitivamente la carica solo dopo la nomina da perte dell'assemblea provinciale del suo successore. Alle redini provinciali del Pd si vocifera che sia già pronto a subentrare l'ex presidente del Consvipo, Angelo Zanellato, che fu segretario nella seconda metà degli anni 90. Passaggio di testimone che avverrà solo dopo le elezioni regionali che si svolgeranno in autunno.

LA RISPOSTA

«Non ho ricevuto la proposta di prendere il posto di Traniello - smentisce però Zanellato - in questo momento il partito provinciale è concentrato e lo siamo tutti, sulle Regionali. L'obiettivo è quello di portare a casa un consigliere regionale polesano. La presidenza della segreteria provinciale del Pd vedrà un nuovo presidente solo dopo le elezioni. Ci sono diversi nomi in ballo, mi sembra pertanto prematuro azzardare il mio».

In ogni caso Zanellato, anche se preferisce non sbilanciarsi sulle voci di corridoio che lo vedono a breve alle redini del partito provinciale, si dice pronto a sostenere le decisioni del partito e a non tirarsi, nel caso, indietro di fronte all'assegnazione del nuovo importante incarico.

LA DISPONIBILITÀ

«Ho fatto l'operaio e il dirigente, il mio spirito continua a essere combattivo e pertanto sosterrò e porterò avanti in ogni caso gli ideali in cui credo, in qualsiasi ruolo mi venga assegnato - conclude Zanellato - in questo momento la priorità non è, però, la presidenza della segreteria provinciale, ma raggiungere l'obiettivo delle Regionali. Chiunque salirà in carica al posto di Traniello avrà un compito molto importante da realizzare, ossia cercare di portare unione e fare rientrare una volta per tutte le divisioni che si sono create all'interno».

LA SCELTA

In realtà, il doppio incarico di segretario provinciale del Pd e presidente della partecipata Asm non è vietato dal regolamento, ma comunque Traniello ha preferito optare per l'incarico singolo, decisione apprezzata anche dall'assemblea (e che questa era per una parte anche pronta a chiedere). Ora la successione alle redine della segreteria resta aperta fino al 21 settembre, ma il cerchio dei papabili pare sia già stato circoscritto.

Roberta Merlin

