Traniello: «Dall'Ara sbaglia tutto»

ROVIGO «Volendo potremmo dire che è colpa della mancata conclusione della riforma delle Province, che ha messo questi enti in un limbo, rendendole poco aderenti alle necessità del territorio e alle regole democratiche: in Polesine ci troviamo nella situazione in cui abbiamo un presidente che è sfiduciato da tutti, ma che non può essere sfiduciato, che è solo contro tutti, ma va avanti». Il segretario provinciale del Pd Giuseppe Traniello Gradassi la prende larga per arrivare a un attacco frontale. «Dai diritti esclusivi di pesca al Consvipo ci troviamo davanti a una gestione assurda», rimarca subito. Ed è in particolare sul Consvipo che il suo attacco al presidente Ivan Dall'Ara si fa più diretto: «Per mesi, dopo vari tentativi di risolvere la situazione, di delibere, di accordi, e nonostante la proposta importante arrivata dal sindaco di Rovigo di rilevare le quote, sanando il dissesto della Provincia, rilanciando e trasformando il Consvipo in agenzia per lo sviluppo, con i suoi continui rinvii ha costretto il presidente Guido Pizzamano alle dimissioni. Poi convoca un'assemblea dei soci la vigilia di Natale, con all'ordine del giorno, siamo al paradosso del paradosso, la sfiducia al presidente dell'assemblea, che è il sindaco di Taglio di Po Francesco Siviero, che ha svolto al meglio il suo compito e credo goda della fiducia di tutti. L'unico scopo è nominare un cda d'imperio, gradito al presidente della Provincia, che ha il 42%, insieme alla Camera di commercio che ha il 3%: proprio i due soci morosi, che non pagano la propria quota dal 2017, nei confronti dei quali c'è un lodo arbitrale, e che puntano a distruggere l'unico ente territoriale rimasto in piedi a livello provinciale. Perché la Camera di commercio e Unindustria non sono più polesani, ma sono stati assorbiti da Venezia».

OBIETTIVO NON DETTO

Secondo il segretario del Pd, ci sarebbe anche una ragione precisa nella volontà di far terminare l'esperienza del Consvipo, proprio mentre con la nuova Finanziara viene approvata anche la Zls, Zona logistica speciale. «Il Consvipo - spiega Traniello - è normativamente l'ente che deve gestire i patti territoriali. Lo ha fatto con quelli avviati dalla Regione, come sulla pesca, che altrove sono stati gestiti dalle Province o dalle Comunità montane. Nuovi patti territoriali saranno avviati nel 2021. Non solo, ma si stanno rimodulando le risorse dei Patti territoriali non attuati, 70 milioni che verranno ridistribuiti in tutta Italia. Il Consvipo è uno dei pochi soggetti ancora attivi e potrebbe vedersi riconosciuti 3 milioni, che altrimenti verrebbero persi. Senza considerare la partita dei fondi europei. Bisogna dirlo, perché la questione è molto più ampia di quanto si voglia far credere».

