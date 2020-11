TRAGEDIA SUL LAVORO

ROVIGO È deceduto, dopo la dichiarazione di morte cerebrale, l'operaio di 23 anni Sajmir Thartori precipitato nel vuoto per otto metri mentre lavorava nell'azienda agricola Roana di Sant'Apollinare giovedì mattina. Il ragazzo, che era residente a Zevio, in provincia di Verona era subito apparso in condizioni disperate. Dopo la valutazione medica si è insediata la commissione di valutazione di morte cerebrale che ha confermato l'irreversibilità delle condizioni dell'operaio spirato nelle prime ore della giornata di ieri.

L'INCIDENTE

L'operaio giovedì mattina si trovava a un'altezza di otto metri su una trave per l'installazione di un silos per l'essiccazione dei cereali, attività di cui si occupa l'azienda di Valter Roana, ex consigliere comunale di Rovigo. I lavori per l'installazione del nuovo impianto erano affidati a una ditta esterna, come esterno era anche il responsabile della sicurezza. Pochi minuti dopo l'incidente, oltre all'intervento immediato dei soccorsi, nell'azienda agricola erano giunti gli ispettori del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal) dell'azienda sanitaria polesana Ulss 5, che in coordinamento con la Procura di Rovigo sono incaricati di stabilire gli eventuali profili di responsabilità legati all'incidente mortale. Alla luce delle prime evidenze non sembrano esserci responsabilità a carico dell'azienda rodigina.

R.Pau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA