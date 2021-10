Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Erano le 6.20 di ieri mattina quando un treno in transito fra Rovigo e Padova ha spezzato la vita di una giovane, appena 38enne. Teatro dell'investimento mortale il punto subito dopo l'attraversamento dell'Adige, sulla sponda padovana. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato, purtroppo, di un gesto di natura volontaria, visto che la macchina con la quale la donna è arrivata sul posto era parcheggiata in uno slargo in prossimità...