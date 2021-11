Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRAGEDIAPORTO TOLLE Con la morte di Luigina Rosina Mancin, conosciuta come Ligia, sono arrivate a 30 le vittime di Covid-19 a Porto Tolle. La donna, classe 1953, era ricoverata al San Luca di Trecenta per contrastare le complicanze del virus ed ha cessato di vivere domenica sera. La morte della ultrasessantenne è la numero 15 del 2021, la 30esima da quando è iniziata l'emergenza sanitaria: una cifra da non sottovalutare per un paese di...