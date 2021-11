Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(E. Bar.) No alle auto in centro, sì alle passeggiate per scoprire una dimensione diversa della città, a misura di cittadino. Domenica torna la giornata ecologica, la seconda delle sette previste dalla Regione nell'ambito delle pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria. E, come in occasione della prima domenica senza auto in centro che si è svolta ad ottobre, anche in questo caso sono numerose le iniziative organizzate...