TRAFFICO DI DROGAROVIGO Quintali di droga che dal Marocco arrivavano in Polesine, snodo fondamentale di un traffico internazionale di hashish e cocaina diretto a rifornire tutta la fascia orientale della Pianura Padana, con una rete articolata di corrieri, grossisti e spacciatori al dettaglio, circa 100 chili di hashish e 2 di cocaina sequestrati, per un volume complessivo stimato al ribasso in oltre quattro volte tanto, 87 arresti, blitz dal porto di Genova a quello di Livorno e perquisizioni da Aosta ad Arezzo.OPERAZIONE TARAQAQuesti i...