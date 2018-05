Trafficante rodigina con sei chili di hashish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROVIGO Ventunenne polesana beccata a Verona con sei chili di hashish. La ragazza, K.N. le iniziali, è stata scoperta dai controlli antidroga della Guardia di finanza che spesso vengono effettuati a campione in tutte le stazioni, in collaborazione con la Polizia ferroviaria. A incastrarla è stato il fiuto di Efrem, il cane poliziotto in forza all'unità cinofila di Villafranca. Ma non solo. Il controllo è avvenuto sul treno RV 2266 mentre si trovava in sosta a Verona porta Nuova. La corsa proveniva da Bologna ed era diretta a...