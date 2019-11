Tra venti giorni arriva l'influenza Al via la campagna vaccinazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVENZIONEROVIGO La diffusione dell'influenza in Polesine è prevista quest'anno verso la fine di novembre, con il picco dei casi già a metà dicembre. Per questo i vaccini della campagna antinfluenzale 2019-20 saranno presto disponibili attraverso l'Ulss polesana e la rete dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. La Direzione regionale Prevenzione ha già provveduto all'approvvigionamento di oltre 864.000 dosi per l'intero Veneto, in buona parte già distribuite alle Ulss, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute:...