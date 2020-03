COMUNITÀ VIRTUALE

ROVIGO Il Coronavirus ai tempi di WhatsApp. In provincia di Rovigo, i primi cittadini del territorio si sono riuniti in una grande chat, nella messaggistica più famosa d'Italia. I rappresentanti delle istituzioni locali si scambiano informazioni quotidiane, messaggi a tutte le ore, sulla situazione igienico-sanitaria in Polesine e le misure di prevenzione adottate in questi primi dieci giorni d'emergenza. Tra i promotori dell'iniziativa anche Antonio Laruccia, sindaco di Trecenta, comune dell'Alto Polesine di 2.600 anime.

GIORNATE FRENETICHE

Sono giornate frenetiche per gli amministratori locali, come viene confermato dalle parole di Laruccia. «Tra sabato sera e domenica mattina ho allertato la Protezione civile, i nostri volontari provvederanno a distribuire un piccolo vademecum alle 1.200 famiglie del paese, con tutte le informazioni necessarie per contrastare il coronavirus - afferma il sindaco, espressione di una lista di centrodestra - l'attività giornaliera si sviluppa con una chat su WhatsApp condivisa con tutti i colleghi del territorio, dove vengono condivise notizie, direttive e ordinanze, sia del Ministero che della Prefettura».

PIOGGIA DI RICHIESTE

L'emergenza sanitaria ha sconvolto la normale routine di tutti i giorni nei piccoli paesi del Polesine: «Tanta gente si presenta nel nostro municipio a Trecenta per chiedere informazioni, le persone sono preoccupate, noi cerchiamo di essere sempre presenti nel territorio - fa presente Laruccia - Fortunatamente la scorsa estate avevamo sostituito tutti i rubinetti e i distributori di carta nelle scuole, ora gli alunni si asciugano le mani tramite fotocellula e questo è indice di maggiore sicurezza igienico-sanitaria».

VITA SOCIALE AZZERATA

E, a malincuore, il comune ha dovuto sospendere i momenti ricreativi vissuti dalla popolazione: «Niente tombola, stop ai festeggiamenti dei compleanni, spesso le associazioni si ritrovavano nei circoli. Abbiamo fermato anche le lezioni dell'Università popolare, dobbiamo evitare che le persone vengano a contatto», afferma il sindaco. Scorte di Amuchina? Il comune ci pensa: «Stiamo valutando l'idea: intanto la casa di riposo Divina Provvidenza Sant'Antonio ha adottato tutte le necessarie misure di prevenzione».

W I SINDACI

La chat su WhatsApp in cui sono stati inseriti tutti i primi cittadini della provincia di Rovigo si chiama W i sindaci del Polesine. E in passato è stata importante, se non fondamentale, ai fini di un altro risultato ottenuto: i sindaci, infatti, avevano fatto gioco di squadra e si erano presentati compatti a Roma, con la fascia tricolore, per chiedere il riconoscimento di Zls (Zona logistica semplificata). Tra i più attivi c'era stato proprio Antonio Laruccia, che aveva convinto i colleghi a presentarsi nella capitale e a bussare alle porte del Governo per ottenere il regime semplificato per l'apertura di nuove realtà imprenditoriali in Polesine. E l'iniziativa ha avuto successo, visto che la Zona logistica speciale adesso è entrata a pieno titolo nell'agenda del Governo e nei prossimi mesi sembra destinata a diventare realtà.

Ale.Gar.

