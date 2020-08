ENERGIA SOLARE

ROVIGO «Nonostante l'importante contributo che i sistemi fotovoltaici possono dare per incrementare la disponibilità di energie rinnovabili, l'utilizzo di terreni agrari per l'installazione di pannelli fotovoltaici è generalmente ritenuta inopportuna in termini di consumo del suolo, di impatto sul territorio e di competizione con la produzione primaria».

A dirlo non chi contesta il progetto del nuovo enorme campo fotovoltaico a terra, di oltre 63 ettari, attualmente tutti coltivati a seminativo, anche se oltre la metà già classificati come produttivi, a cavallo fra Loreo e Adria, ma la stessa Marco Polo Solar 2 che intende realizzare l'impianto da 48,08 MW, nella relazione tecnica di progetto. Una fascia rettangolare che va dal retro delle ville di Retinella, come Corte Papadopoli, affacciate sul ramo morto del Naviglio Adigetto, scendendo a sud fino al Canalbianco: 62,5 ettari ricadono nel Comune di Loreo, mentre altri 0,6 ettari in quello di Adria.

FOTOVOLTAICO E VILLE VENETE

La Marco Polo Solar 2 è una società a responsabilità limitata, che ha sede in via Vittorio Veneto 137 a Rovigo ed il cui legale rappresentante è l'ingegner Luciano Zerbinati, già consigliere provinciale, nonché ex presidente dell'Ater di Rovigo, quando ancora si chiamava Iacp, ed ex presidente dell'Istituto regionale ville venete. A lui si deve il restauro e la gestione di Villa Morosini di Polesella, che ha poi reso luogo di esposizione di una sua importante collezione d'arte. La frase in questione, in realtà, serve a spiegare perché, in questo caso, la situazione sarebbe diversa rispetto ai campi fotovoltaici classici. Si tratterebbe, infatti, di un parco agro-fotovoltaico, che permetterebbe «di accoppiare la produzione di energia fotovoltaica con la produzione agraria: i pannelli sono sollevati dal suolo in maniera da permettere il passaggio di macchine operatrici e di ridurre l'effetto di ombreggiamento al suolo, consentendo, quindi, lo sviluppo delle piante al di sotto dell'impianto fotovoltaico».

COLTURE ED ENERGIA

In questo caso, si ipotizzano 126.336 pannelli basculanti, ad inseguimento e «fasce coltivabili di 5 metri tra le file di pannelli: ciò consentirebbe di mantenere in coltivazione il 66% della superficie complessiva impegnata dall'impianto».

Nelle osservazioni al progetto presentate dal Comune di Loreo, si fa presente come, in ogni caso, l'ombra dei pannelli non permetterebbe di coltivare proficuamente. «Per ottenere una quasi normale maturazione delle coltivazioni sottostanti i pannelli si legge nell'atto firmato dal sindaco Moreno Gasparini - si dovrebbe giornalmente porre in assetto verticale i pannelli, ma verrebbe compromesso irreversibilmente l'impianto economico in quanto i pannelli messi in verticale durante le ore giornaliere non riuscirebbero essere ottimamente redditizi». Fra le obiezioni del Comune, anche la collocazione dell'impianto: «Lascia un po' perplessi la scelta dell'ubicazione, in quanto l'area interessa in parte l'area industriale ancora da urbanizzare e attualmente ancora libera da infrastrutture e utilizzata a scopo agricolo, posta all'interno del perimetro di un Piano per gli insediamenti produttivi di iniziativa pubblica (Consorzio Aia), e in parte zona agricola: si consumerebbe suolo agricolo a macchia di leopardo. Forse sarebbe stato più consono utilizzare il più possibile le aree industriali, preservando e lasciando integra la zona agricola». Fra l'altro, il tutto a una ridotta distanza dall'impianto già esistente nella conca di Volta Grimana. Il Consorzio Aia, si legge nelle controdeduzioni della Marco Polo Solar 2, è in liquidazione, e comunque la scelta «è stata condizionata dalla disponibilità della proprietà a cedere la stessa in diritto di superficie».

RELAZIONE AGRONOMICA

Sull'utilizzo agricolo dell'area, invece, si risponde citando la Relazione agronomica del Dipartimento di Agronomia dell'Università di Padova e un articolo pubblicato sul sito Il fatto alimentare, nei quali si evidenziano vantaggi agronomici, come il risparmio idrico, e la buona resa di frumento, pomodori, erba medica, lattuga, fagioli e piselli.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA