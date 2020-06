SERVIZI

ROVIGO Boara e Granzette hanno unito le forze per l'animazione estiva. Grazie a una sorta di fusione, alla scuola Maria Consolatrice di Boara Polesine è cominciato da inizio giugno il tradizionale Grest. Un esperimento finora riuscito, che sta coinvolgendo venti bambini e cinque educatori, e proseguirà fino al 31 luglio.

LE EDUCATRICI

Il progetto è seguito dalla coordinatrice Silvia Negrello, affiancata da Aurora Donà, Elisa Pizzardo, Elisa Permunian e Nicolò Greggio Masin. Nella struttura sono presenti anche Patrizia Zenato e Nicoletta Pelizzari, addette a mensa e sanificazione. Silvia Negrello spiega l'iniziativa: «Il progetto si chiama Un pensiero al giorno e lo consideriamo un'esperienza positiva, che ci arricchisce a livello professionale e personale. I bambini, dai tre ai sei anni, sono stati suddivisi in piccoli gruppi. L'accoglienza inizia alle 7.45, la giornata prosegue fino alle 16. Abbiamo ampi spazi interni ed esterni, dove vengono praticati giochi e laboratori, sempre a distanza di sicurezza».

SICUREZZA INNANZITUTTO

All'inizio i bambini sono rimasti un po' sorpresi, immancabili le domande: «Lavoriamo sempre con le mascherine e nel rispetto dei protocolli per la pandemia. I bambini ci hanno chiesto di togliere le mascherine, per vedere i nostri sorrisi - spiega la coordinatrice Silvia. Noi abbiamo risposto che il sorriso si vede negli occhi, è la gioia di stare insieme».

La scuola dell'infanzia si è attrezzata: «Abbiamo predisposto percorsi diversi per ingressi e uscite, ci siamo dotati di un termoscanner per rilevare la temperatura dei bambini al momento dell'accoglienza». I costi delle rette sono stati decisi dalla fondazione Fism Rovigo, «ma si è cercato di agevolare le famiglie, perché è un momento difficile per tutti», conclude la Negrello.

Alessandro Garbo

