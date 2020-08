NEL DELTA

TAGLIO DI PO Tanto spavento ma, fortunatamente, nessun danno alle persone e veramente pochi danni anche agli edifici mentre il traffico in alcune strade del centro e della frazione di Mazzorno Destro è stato ostacolato per la caduta di alberi e tegole dai tetti di diverse case. In tutti i tagliolesi sono ancora presenti non solo la paura provata negli ultimi anni da eventi che hanno divelto addirittura i grossi tralicci dell'Enel in via Giubileo e in via Parco Delta del Po, ma anche distrutto per ben due volte il PalaVigor, scoperchiato le case Ina di via San Basilio provocando disastri nelle coltivazioni sia attorno al centro che nelle frazioni.

BUFERA NOTTURNA

La furia del temporale alle tre del mattino, ha fatto fare una levataccia a tantissimi tagliolesi, per chiudere finestre e balconi lasciate aperte per la calura della notte ed evitare che la pioggia invadesse le abitazioni. Al mattino ci si è resi conto che i danni causati dalla burrasca e dalle fortissime raffiche di vento si sono limitati all'abbattimento di un grosso pino su via Marchi che dalla via Parco del Delta si collega con via Gesù Crepaldi a Mazzorno Destro, ad alcuni altri alberi sul viale del camposanto della stessa frazione tagliolese e su via IV Strada al villaggio Perla nel centro. Raccolte le segnalazioni dai cittadini, l'Ufficio tecnico comunale ha subito allertato il coordinatore della Protezione civile, Ivano Domenicale che, con in propri volontari, si è portato sui luoghi indicati per un sopralluogo e decidere gli interventi da effettuare per mettere le strada in sicurezza.

DANNI E ALBERI CADUTI

L'albero caduto di traverso su via Marchi è stato immediatamente fatto a pezzi e la strada liberata per un regolare traffico di mezzi privati e pubblici mentre questa mattina, sempre la Protezione civile, interverrà per liberare la strada di accesso al camposanto di Mazzorno Destro e poi, liberare il traliccio telefonico al villaggio Perla da alcuni rami scagliatigli contro dal vento con il pericolo di tranciarlo. Su via San Basilio e l'inizio di via Dante dove sono cadute decine di tegole volate via dai tetti delle adiacenti case Ina (già duramente colpite anche negli anni scorsi addirittura, scoperchiandole) sono intervenuti invece due dipendenti comunali che hanno spazzato le strade, raccolti i pezzi e messo in sicurezza la viabilità, peraltro, mai interrotta.

Le tegole che sono volate a circa 15-20 metri, con danni rilevanti al tetti dei condomini, fortunatamente non hanno colpito nessuna persona e nessun mezzo di trasporto, sia moto, che auto o camion, probabilmente per l'ora tarda in cui si è verificato uno degli ormai frequenti disastroso evento meteo. Nessun fenomeno di acqua alta in piazza e per le vie del capoluogo.

Giannino Dian

