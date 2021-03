Anche il primo cittadino, docente universitario, si è vaccinato. «Sto bene - fa sapere Gaffeo - sabato ho ricevuto la prima dose di Pfizer, il 27 marzo farò la seconda». E sul fronte dei timori relativi alle possibili reazioni avverse dei vaccini AstraZeneca, afferma: «Non c'è motivo di preoccuparsi, non contribuiamo a creare panico. I lotti incriminati sono stati ritirati, non esiste prova scientifica di reazioni avverse nei casi riportati a livelli nazionale e le percentuali di chi ha segnalato qualcosa sul numero di dosi somministrati è in linea con le previsioni di Ema e Aifa» . A preoccupare il primo cittadino, la reazione dei polesani alla notizie del lotto di vaccini ritirati per possibile contaminazione. «A Rovigo, da ieri - denuncia Gaffeo - abbiamo un numero imprecisato di persone che non si presentano: non va bene, senza vaccino non usciremo da questa pandemia».

In attesa di ricevere la prima dose del siero è l'assessore Roberto Tovo: «In quanto docente universitario con datore di lavoro fuori regione, sono in lista d'attesa anche in Emilia Romagna - spiega Tovo - ma non sono in priorità, quindi non mi sono ancora vaccinato. Ci tengo a dire che andrò subito quando mi chiamano». Martedì riceverà, invece, la prima dose di AstraZeneca il presidente del Cur Diego Crivellari (nella foto), docente all'Itis di Rovigo: «Un po' di preoccupazione, non lo nego, c'è, dopo la notizia del lotto ritirato, è una reazione umana. Però mi sottoporrò alla profilassi, come giusto che sia. Martedì sono stato convocato ad Adria». In attesa del vaccino anche il presidente dell'Accademia dei Concordi Giovanni Boniolo: «Sono in lista, ma in attesa di essere convocato. Per il momento, dunque, non mi sono vaccinato».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA