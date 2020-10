Nutriva la speranza che la sua previsione fatta a inizio anno scolastico fosse sbagliata, ma così non è stato. L'assessore all'Istruzione Roberto Tovo non nasconde la delusione alla notizia della positività di uno studente di terza media alla scuola Riccoboni; purtroppo i numeri non lasciano scampo. A settembre lo aveva detto: «Per la legge dei grandi numeri è impensabile che non possa capitare - commenta l'assessore -. Siamo pienamente a disposizione dell'Ulss. Il canale comunicativo con dirigente scolastico è sempre aperto. Sono stati attivati correttamente i protocolli previsti in questo caso. Finora la gestione delle attività scolastiche mi sembra sia andata abbastanza bene. Il numero di casi è contenuto ma dobbiamo rimanere attenti e avere la capacità di gestire eventuali ulteriori episodi che ci saranno in futuro. Al momento attuale non possiamo escludere che non c'è ne saranno ancora. È chiaro che il mio auspicio più grande è che non accada più nulla, ma è statisticamente possibile che emergano altri contagi. Ma se gestito bene, possiamo andare avanti». Sabato 10 ottobre uno studente 13enne della scuola media Riccoboni di Rovigo è risultato positivo al tampone, presentando i sintomi da Covid-19. Immediatamente sono scattati i protocolli dell'Ulss nell'istituto di via Mozart e sono stati sottoposti a tampone rapido antigenico 16 alunni, 13 insegnanti e 5 operatori Ata. Una insegnante è risultata positiva, mentre tutte le altre persone sono risultate negative. La docente positiva è stata sottoposta a tampone molecolare tradizionale ed è risultato positivo, facendo scattare il tampone di controllo per gli alunni delle classi in cui insegna.

