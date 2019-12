Tour esperienziale esaurito

ADRIA

Tutti esauriti i 40 posti disponibili per il tour esperienziale Adria, porta del Delta: tra gusto e cultura che si svolgerà giovedì. L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto Unesco Una esperienza condivisa per valorizzare il patrimonio culturale veneto. «Non ci aspettavamo - afferma l'assessore al Turismo Andrea Micheletti - che i posti disponibili andassero bruciati in pochi giorni. È la dimostrazione che la scelta di puntare sul binomio gusto & cultura per la creazione di un prodotto turistico, non può che dare grandi soddisfazioni». La giornata alla scoperta di Adria si aprirà alle 9.45 con l'accoglienza dei partecipanti in piazza Garibaldi, l'incontro con le guide e la visita al museo della cattedrale. A seguire un trasferimento organizzato alla scoperta del granaio di Venezia, struttura dove si avrà modo di conoscere le varietà di grano antiche che venivano prodotte in passato. Al termine del laboratorio, breve visita all'attiguo museo Septem Maria Museum e pranzo con prodotti della tradizione contadina locale. Alle 15 trasferimento al museo archeologico nazionale per una visita guidata. I presenti successivamente potranno partecipare a Un tocco di museo. Si tratta di una esperienza di osservazione tattile di reperti archeologici originali e a un laboratorio di creazione di manufatti in ceramica etruschi e paleoveneti. «Sono queste le esperienze che i quaranta fortunati, provenienti anche da fuori provincia e regione, potranno vivere nella nostra città», conclude il sindaco Omar Barbierato.

G.Fra.

