GIOVEDÌ D'ESTATE

ROVIGO Tutto esaurito per il Donàtour. La Pro Loco di Rovigo comunica con piacere che, anche per oggi, ultimo giovedì, le prenotazioni per la visita alla Torre si sono esaurite registrando il sold out dei biglietti dopo appena venti minuti dall'uscita dell'evento.

LA PRO LOCO

«L'entusiasmo del pubblico, oltre ogni previsione, ci rende orgogliosi di aver dato la possibilità alla cittadinanza di fruire del complesso monumentale dei giardini delle torri, anche se in modalità limitata, per adempire ai decreti ministeriali sulla prevenzione dei rischi di contagio e in rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza - sottolinea il presidente della Pro Loco Marco Bressanin - Questa è un'ulteriore conferma del successo del progetto Restart in cui viene premiata la sinergia tra i vari attori del territorio. A tal proposito ringrazio il Comune di Rovigo, il Distretto del Commercio, lo staff della Pro Loco. Vi aspetto a questo ultimo appuntamento, per ringraziare tutti i partecipanti con la speranza, per chi non ha potuto accedere, di poter garantire in futuro nuove occasioni di visita alla torre. Se volete proseguire la vostra esperienza nel centro cittadino, ricordo inoltre la possibilità, questo giovedì, di partecipare all'evento delle 19 Ciack si gira a Rovigo Drammi e tinte fosche sul set , un tour nel centro città, visitando i luoghi eletti come set da grandi nomi del cinema quali De Laurentis, Vancini, De Maria».

IN CENTRO COME SUL SET

Prenotazioni aperte fino a 60 minuti dall'inizio dell'evento al sito www.pop-out.it/calendario-eventi/.

Tra le altre iniziative in programma oggi; La Rovigo scomparsa, una passeggiata alla scoperta della Rovigo che non c'è più tramite le immagini di Rovigo de na volta: un percorso anche questo molto apprezzato, che nei precedenti giovedì ha fatto registrare il tutto esaurito.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Edoardo Gaffeo per la riuscita dei giovedì d'estate. «Ringrazio gli organizzatori di Restart, il Distretto del Commercio con il suo manager Giacomo Pessa, i nostri uffici e la cittadinanza che ha risposto con grande entusiasmo alle iniziative proposte, apprezzando in particolare le visite a Torre Donà. In attesa di poterla riaprire definitivamente, stiamo pensando ad altre iniziative per permettere ulteriori accessi».

