TORRE DONÀ

ROVIGO Slitta ancora l'apertura di Torre Donà. I problemi di sicurezza della torre medioevale più alta della città, restaurata per essere aperta al pubblico, hanno fatto slittare il via libera alle visite. Le perizie relative al collaudo della struttura avvenute a dicembre avevano infatti rilevato la scarsa sicurezza della scalinata che conduce al punto più panoramico della città.

SOLO PICCOLI GRUPPI

«L'entrata libera alla Torre non può essere autorizzata ha spiegato l'assessore alla Cultura Roberto Tovo - Sarà permessa pertanto la salita a gruppetti di 10, massimo 15, persone con ben due accompagnatori a seguito». A due mesi di distanza da quell'annuncio, gli uffici del Comune, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno quasi concluso il piano che ne disciplina l'accesso. «Il regolamento relativo alle modalità di visita sarà pronto entro fine mese ha annunciato ieri Tovo mancano però attualmente le risorse economiche per metterlo in pratica. Siamo dunque costretti a rinviarne l'apertura al pubblico». Un taglio del nastro che, viste le difficoltà economiche, potrebbe slittare addirittura ad estate inoltrata. La gestione e l'organizzazione delle visite, compresa la vigilanza, rappresentano una spesa che, in questo momento Palazzo Nodari non è in grado di affrontare.

GESTIONE DELLE VISITE

«Abbiamo due possibilità da valutare spiega il vicesindaco possiamo affidare la gestione a un'associazione o a un ente privato tramite un bando, oppure gestire direttamente le visite. In entrambi i casi però c'è un costo importante per il Comune e dunque l'Amministrazione deve effettuare tutte le valutazioni e trovare le risorse necessarie».

Il restauro dell'antica torre medioevale, alta più di 51 metri, è stato reso possibile grazie ad un finanziamento del Gal Adige pari a 152mila euro e il contributo comunale di 42.860 euro. A occuparsi del progetto l'architetto Marco Bressanin, presidente della Pro Loco, a seguire il cantiere dagli uffici comunali invece è l'ingegnere Federico Modonesi. Il progetto risale a quasi tre anni fa. Nell'estate del 2017 l'ex assessore alla Progettazione Europea Alessandra Sguotti aveva infatti presentato un piano per partecipare ad un bando emesso del Gal Adige, con l'obiettivo di sistemare una delle Torri, oltre all'area dei giardini. I lavori sono però partiti solo lo scorso anno con l'Amministrazione Gaffeo, costretta ad indire di tutta fretta a una nuova gara di appalto a causa di una serie di intoppi sorti con la ditta che si era aggiudicata il restauro. I lavori, iniziato in autunno, hanno riguardato la scala interna, l'illuminazione e il posizionamento di una serie di parapetti sulla cima. Il Comune non aveva però messo i preventivo ulteriori problemi relativi alla sicurezza che prevedono un costo aggiuntivo nella gestione del sito medioevale. La speranza è che il via libera arrivi almeno entro ottobre, in occasione delle celebrazioni dei 1100 anni del Castello.

UFFICIO TURISTICO

Ancora, invece, senza una data, l'apertura dell'ufficio turistico che troverà posto sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II, nell'ex libreria Pavanello. Il restauro, complicato da un improvviso incendio provocato da un cortocircuito, è infatti attualmente bloccato. Il Comune è in attesa di ottenere il via libera della Soprintendenza allo sostituzione di alcune travi danneggiate dalle fiamme.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA