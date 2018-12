Torre Donà e municipio, un 2019 di grandi lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORIROVIGO Con l'anno nuovo Rovigo vedrà rinnovati alcuni storici edifici del suo centro storico, dalla sede comunale di Palazzo Nodari in piazza Vittorio Emanuele II alla Torre Donà dei Giardini Due Torri. Se il 2018 ha visto concludersi alcuni importanti (e lunghi) cantieri, come quello dell'ex Palazzo Erario di via Angeli e la sede della Prefettura in via Celio, il 2019 riserverà altre opere che andranno senz'altro a migliorare l'aspetto del centro.NUOVA FACCIATAÈ di venerdì scorso l'approvazione da parte dell'Amministrazione...