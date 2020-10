COMMERCIO

ROVIGO «Facciamo squadra, rispettiamo le regole e nessuno di noi sarà costretto a chiudere di nuovo». A pochi giorni dalla stretta a bar e ristoranti, gli esercenti della città, incassato il colpo della chiusura a mezzanotte dei locali e dello stop alle consumazioni in piedi dopo le 18, si rimboccano le maniche, aggiungono tavolini all'esterno e dividono ulteriormente quelli all'interno. Cercano di salvare il salvabile. Joe Prearo, titolare del Caffè Franchin, ammette di essere preoccupato per le conseguenze economiche che questo virus sta causando al settore, non punta però il dito contro le istituzioni, anzi invita i colleghi esercenti a fare squadra, per evitare ulteriori strette.

MEZZO SOLLIEVO

«Visto l'andamento dei contagi - spiega Prearo - pensavo a un nuovo lockdown. E invece, secondo il mio punto di vista, ci è andata bene. Riusciamo comunque a tenere aperto e a lavorare utilizzando tutte le precauzioni del caso. Così, è tutta un'altra storia della primavera scorsa. È inutile arrabbiarsi per le restrizioni o per il calo degli incassi, purtroppo siamo davanti a una pandemia che tocca tutto il mondo. Questo è un virus terribile, è giusto proteggere le persone più deboli. È inevitabile stringere i denti per un po' per debellarlo il prima possibile. Qualche mese di sacrifici, tenendo aperti comunque i nostri locali, possiamo affrontarli. Si tratta di qualche mese, serve responsabilità da parte di tutti. Dobbiamo rispettare le regole senza fare polemiche».

Sulla stessa linea Andrea Conforto dei Trani di via Cavour, locale dove si riunisce buona parte della movida del weekend. «Non possiamo negare che la chiusura anticipata rappresenti un danno, il calo degli incassi è notevole. Ora aggiungerò qualche tavolino all'esterno, il ristorante è già comunque organizzato in tavolate di massimo sei persone. Domenica, per esempio, ho una famiglia che ha prenotato da tempo. Hanno accettato di dividersi in due tavolini da 5, vicini, in quanto congiunti. Queste sono le regole».

CAMBIARE ORARI DI VITA

Conforto lancia un'idea: «Ricordo che appena abbiamo aperto i Trani, nel 2004, c'era l'abitudine di uscire dal lavoro e venire direttamente a prendere l'aperitivo e cenare. C'è chi, invece, poi usciva di nuovo sul tardi. Col tempo i ritmi sono cambiati, le palestre hanno iniziato con orari serali dilatati, ha preso piede l'abitudine di uscire spesso tardi. Per un periodo, vista la situazione, si potrebbe anche tornare alle origini, anticipando l'uscita. L'importante è non chiudere le attività. Rispettando le regole siamo fiduciosi che usciremo il prima possibile da questa emergenza».

PERSONALE A CASA

A pochi metri da via Cavour, Raffaele Berti del Caffè Garibaldi guarda preoccupato le file ordinate di tavolini vuoti posizionati, sfruttando la proroga sui maxi plateatici decisa dal Comune, sopra la piazza. «Con lo smart working è sparita la pausa pranzo - spiega l'esercente - riuscivo a coprire lo stipendio a due dipendenti grazie alla movida del weekend. Ora, invece, non potendo più lavorare fino alle 2 o 3 di notte, temo di non riuscire più a pagare il personale. Andare in cassa integrazione per loro significa non vedere entrate per almeno 3 mesi. Un dramma. Ecco cosa ha provocato il nuovo decreto. Bastava ammettere, senza limiti di orari, la consumazione al tavolo. Così si poteva almeno respirare, nonostante le restrizioni».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

