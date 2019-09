Tornano le intrusioni Allarme all'ex ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAROVIGO Nuove intrusioni all'interno dell'ex ospedale Maddalena. Martedì pomeriggio un passante ha segnalato alla Polizia locale la presenza di alcuni giovani sul tetto dell'abbandonato edificio di piazza Europa. Era da un po' di tempo che non accadeva e questo pone nuovamente i riflettori su una situazione di degrado che spesso offre un facile riparo per delinquenti e teppisti.L'ALLARMESono circa le 17 e un uomo, passando per via Benvenuto Tisi da Garofolo, osserva quell'edificio chiuso da oltre 20 anni quando sul tetto scorge la...