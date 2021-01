LE SCUOLE SUPERIORI

ROVIGO Lunedì suonerà la campanella per 4.400 studenti polesani di scuola superiore che torneranno a frequentare le lezioni in presenza, grazie anche a un piano di potenziamento del trasporto pubblico locale pensato per poter accogliere sui bus il 75 per cento dei ragazzi che li usano. Tutto è pronto per il rientro in aula del 50 per cento degli alunni e per consentire loro di poter raggiungere con i mezzi pubblici i dieci istituti scolastici superiori di secondo grado della provincia, con l'obiettivo di garantire il distanziamento previsto dai decreti governativi ed evitare assembramenti.

IN CLASSE A METÀ

Le disposizioni regionali prevedono per le prime tre settimane di far entrare in aula solo la metà degli studenti, in modo da poter verificare eventuali problemi, attuando una rotazione settimanale o bisettimanale delle classi. Da lunedì sarà quindi attuato il Piano operativo per il coordinamento scuola-trasporti alla ripresa dell'attività didattica in presenza per la provincia di Rovigo, predisposto dalla Prefettura già prima di Natale in vista di un ritorno in classe per il 7 gennaio, poi saltato. Sono 8.813 gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado in Polesine, e di questi 6.130 utilizzano i mezzi pubblici. Il piano elaborato dal prefetto Maddalena De Luca in seguito a un dialogo con l'Ufficio scolastico territoriale e gli istituti scolastici, le aziende di trasporto pubblico locale, le forze dell'ordine e i sindaci è pensato per poter far fronte alle necessità di 4.598 studenti, ovvero il 75 per cento degli utilizzatori dei trasporti locali. In sostanza ora rientra in classe metà degli studenti, ma il piano operativo predispone ogni aspetto per evitare problemi di affollamento sui mezzi anche quando tornerà a frequentare la quota massima prevista dai decreti attualmente in vigore. Nel calcolare la percentuale si tiene ovviamente conto di coloro che hanno la necessità di fare lezione in presenza, ovvero gli studenti con disabilità, quelli con bisogni educativi speciali e quelli che frequentano laboratori.

ENTRATA ELASTICA

L'orario di entrata in classe e di uscita rimarrà unico, con un'elasticità dalle 7,30 alle 9, aprendo i cancelli con un certo anticipo sull'orario di ingresso nel plesso che varia in base agli istituti e ai singoli indirizzi di studio, andando da un quarto d'ora a un'ora. Dato che le corriere potranno viaggiare con una capienza dimezzata, alle usuali corse sono stati aggiunti una ventina di bus per potenziare alcune linee e tratte particolarmente frequentate. Per chi deve raggiungere Rovigo, ad esempio, al mattino sono previsti bus aggiuntivi da Guarda Veneta, Trecenta, Anguillara, per chi va a Badia ci sarà qualche mezzo in più da Salara, Castelmassa e Ceneselli, mentre sulle linee che portano ad Adria sono potenziate le corse da Loreo e Corbola. Per il ritorno ci saranno corriere in più, lungo le varie linee, in particolare per Lendinara, Taglio di Po, Porto Viro e Castelmassa. Potenziate anche le linee che collegano Ferrara a Rovigo, Castelmassa e Occhiobello. Per vigilare sugli studenti che saliranno a bordo ed evitare assembramenti nei luoghi di partenza e arrivo saranno operativi 12 steward collocati nelle autostazioni di Rovigo, Badia e Adria nelle fasce orarie di andata e ritorno degli studenti, e anche negli istituti scolastici di Adria solo nell'orario di uscita. Il piano prefettizio prevede anche che le aziende di trasporto e i comuni entro il 31 marzo rendano operativo un servizio di prenotazione online per gli studenti.

