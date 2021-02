OCCUPAZIONE

ROVIGO Con la delibera 16 dello scorso 12 gennaio la Regione ha approvato il nuovo bando sui lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva: un'iniziativa promossa e cofinanziata dalla Regione, che in Polesine ha per capifila in questa edizione As2 per i Comuni e Confcooperative con Assercoop per le imprese sociali. Si rinnova dunque la cabina di regia dell'iniziativa che in passato ha coinvolto molti comuni della provincia a vantaggio di oltre 100 beneficiari per ogni edizione.

ORIENTAMENTO

Anche la nuova edizione permetterà di svolgere esperienze di lavoro di pubblica utilità insieme ad azioni di orientamento e ricerca attiva di un impiego: sono azioni essenziali, specie davanti alle conseguenze della pandemia da Coronavirus sull'economia. Il bando è destinato in particolare ai disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico, e ai disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di età.

I DESTINATARI

Le azioni possono essere rivolte anche a chi ha partecipato alle attività di pubblica utilità e cittadinanza attiva per il 2019 e ai percettori del reddito di cittadinanza. I Comuni interessati al bando devono fare apposita segnalazione ad As2, impegnandosi con un cofinanziamento. Le imprese sociali e gli enti di terzo settore possono fare manifestazione d'interesse ad Assercoop secondo le modalità dettagliate nel sito Internet www.rovigo.confcooperative.it.

LE CANDIDATURE

Le persone invece che vorranno candidarsi a svolgere i lavori di pubblica utilità nel proprio Comune dovranno attendere la diffusione degli appositi avvisi, in pubblicazione probabilmente a fine marzo. Si potranno fare esperienze di lavoro nei servizi bibliotecari e museali, nel riordino di archivi e recupero arretrati di tipo tecnico e amministrativo, in attività di abbellimento urbano e nei servizi ambientali, nella custodia e sorveglianza di luoghi pubblici, nell'assistenza e supporto scolastico e assistenziale, nella pulizia e sanificazione di superfici e interni pubblici e in altre attività di manutenzione straordinaria di stabili comunali.

IL RUOLO DI AS2

As2 è capofila avendo acquisito dal Consorzio per lo sviluppo del Polesine, in liquidazione, il ramo della progettazione a valere sui bandi europei e per il welfare: un'acquisizione, spiega il presidente di As2 Pier Paolo Frigato, che è l'occasione per continuare a rendere disponibile in Polesine uno strumento di progettazione che possa essere utile ai Comuni.

COOPERATIVE COINVOLTE

«La nostra rete di cooperative sociali sarà pronta anche per questa edizione a fare la propria parte, accogliendo i beneficiari con un'assunzione per la durata dei 6 mesi previsti dal progetto - evidenzia Simone Brunello, direttore di Confcooperative Rovigo - Affiancando i Comuni per lo svolgimento delle attività e con Assercoop come partner operativo, Confcooperative curerà le attività di orientamento e coaching e affiancherà As2 nelle diverse attività di gestione».

RETI TRA COMUNI

«Siamo pronti per ricreare le reti tra Comuni e imprese sociali - concludono Frigato e Brunello - e auspichiamo che ci possa essere un interesse di imprese locali a cofinanziare questa iniziativa così importante. Un ruolo che in passato è stato della Fondazione Cariparo e che ora auspichiamo possa essere assunto da aziende attente alla responsabilità sociale d'impresa». Un'opportunità importante per quanti, nell'economia del territorio polesano messa in ginocchio dal Coronavirus, hanno perso il lavoro e puntano alla riqualificazione professionale per poter rientrare da protagonisti nel mercato dell'occupazione.

Nicola Astolfi

