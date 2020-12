ADRIA

Bontemponi pronti a scendere in piazza vestiti da Babbo Natale per raccogliere fondi per la scuola materna di Bottrighe e per la ricerca sulle malattie tumorali e genetiche. «Seppure con difficoltà, vista la situazione sanitaria, non abbiamo voluto mancare al consueto appuntamento natalizio» scrivono i componenti del gruppo folcloristico in un volantino per tutte le famiglie di Bottrighe in abbinata al calendario 2021 del sodalizio. Nei pomeriggi di domani, lunedì e martedì, i componenti dell'associazione, indossando i panni di Babbo Natale percorreranno tutte le vie del paese rivierasco. «Torniamo a ringraziarvi - prosegue il manifestino - per la grande accoglienza che sempre riservate alle nostre iniziative di solidarietà. Tutto ciò ci fa sentire orgogliosi del nostro paese, sempre tanto disponibile nei confronti dei meno fortunati».

RACCOLTA FONDI

L'iniziativa è finalizzata alla libera raccolta di fondi che saranno poi interamente devoluti alla locale scuola materna paritaria Umberto Maddalena e ad altre associazioni che si occupano dello studio e della prevenzione delle malattie genetiche e tumorali. «La consegna del ricavato avverrà durante Serata d'onore, in doppia edizione nel corso del 2021. In caso di maltempo la consegna dei calendari si svolgerà nei pomeriggi del fine settimana prossimo, il 12 e 13 dicembre. I Babbi natale saranno presenti inoltre anche a Villanova Marchesana ed a Canalnovo in collaborazione con l'amministrazione comunale.

