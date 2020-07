L'EPIDEMIA

ROVIGO A un passo dal raggiungere il traguardo Polesine Covid-free, perché con una nuova guarigione e nessun nuovo caso per il 18esimo giorno consecutivo, resta una sola persona con positività conclamata, sempre il paziente storico ospite della Casa Sacra Famiglia di Fratta. Sono, invece, 37 le persone in isolamento fiduciario perché arrivati in Polesine da Paesi diversi da quelli dell'Unione europea e dell'Area Schengen. Delle 37 persone che in isolamento per motivi di viaggio, 15 sono italiani, che si sono spostati o per turismo o per lavoro, mentre 22 sono stranieri, quasi tutti lavoratori, in particolare stagionali e badanti. Fra questi, otto arrivano dall'Albania, cinque dall'Ucraina, quattro dall'India, due dal Sud America, uno da Marocco, Moldavia e Russia.

«È una misura che va nel segno della cautela e della sicurezza - spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella -, perché il quadro internazionale segnala situazioni critiche in alcuni Paesi come la Moldavia, per la quale sono stati sospesi i voli, ma anche Sud America, India, Russia, Ucraina. L'individuazione dei casi è legata alla loro diretta segnalazione e alla collaborazioni con sindaci forze dell'ordine e soprattutto datori di lavoro, in particolare per gli stranieri. Per chi arriva o torna per motivi di lavoro viene fatto subito un tampone e, se negativo, può lavorare, ma può muoversi solo per quello. Può sfuggire qualcuno? Anche sì, ma siamo particolarmente attenti e contiamo sulla collaborazione di tutti».

In Polesine, a fronte di 50.612 tamponi eseguiti su 23.062 persone, restano fermi a 452 i casi totali rilevati, mentre le guarigioni salgono a 415 e resta un solo positivo accertato, così come di tutti i dipendenti Ulss trovati positivi ne resta uno solo ancora tale, residente fuori provincia. Ci sono però ancora ben 77 persone in isolamento, perché oltre alle 37 per motivi di viaggio, ce ne sono anche 40 posti in isolamento nell'opera di tracciamento a partire da casi positivi, registrati in particolare a Vicenza e nel Mantovano. Qui, rimarca Compostella «la situazione è altamente incoraggiante, ma dobbiamo ricordarci che il virus non l'abbiamo eliminato e gli episodi che vediamo ci ricordano che è ancora presente: questo significa che dobbiamo mantenere ancora alta l'attenzione, personale e collettiva».

