ROVIGO Una giornata speciale per la comunità di Boara Polesine. Domenica ci sarà l'inaugurazione del restauro degli affreschi del battistero, alla messa solenne delle 11 presieduta dal vescovo Pierantonio Pavanello. Alla cerimonia parteciperanno anche l'assessore alla Cultura Roberto Tovo, un rappresentante della Fondazione Banca del Monte e altri esponenti della società civile che hanno contribuito, tramite donazioni, al restauro.

IL RESTAURO

L'opera è stata realizzata nel 1951 dal maestro bellunese Teodoro Licini e necessitava di un profondo restyling perché il tempo e l'incuria l'avevano gravemente danneggiata. Grazie alla tenacia e all'impegno di Mauro Agnoletto si è potuto mettere assieme le forze per restituire l'opera al suo splendore. Per l'occasione è stato dato alle stampe un opuscolo, a memoria dell'intervento, disponibile in parrocchia a Boara. Teodoro Licini era stato un allievo di Luigi Cima. Perfezionatosi all'Accademia di Belle Arti di Venezia, viene ricordato come ritrattista e maestro. Tra i suoi ritratti più noti papa Giovanni XXIII, papa Paolo VI, il patriarca Agostin primate del Guatemala. In Polesine ha lasciato in eredità pregevoli tele nelle chiese di Villanova del Ghebbo e Loreo e, in terra padovana, a Boara Pisani.

