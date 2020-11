IL CASO

ROVIGO I truffatori del raggiro del falso avvocato sono tornati a colpire a Rovigo, prendendo di mira una persona anziana e riuscendo con l'inganno a farsi consegnare circa 2mila euro. Il copione è sempre lo stesso. Una telefonata da parte di una persone che si qualifica come avvocato e parla di un parente, generalmente un figlio, spiegando che è rimasto coinvolto in un incidente e che avendo l'assicurazione scaduta, è stato arrestato e per farlo tornare libero serve il pagamento di una cauzione di 2mila euro. In pochi minuti un complice si presenta alla porta chiedendo la consegna della somma alla persona che terrorizzata per la storia e bombardata di chiacchiere, è portata a pagare. Solo successivamente, contattando il parente, capisce amaramente il raggiro. Fra l'altro, in Italia non esiste la libertà su cauzione. Si tratta di una truffa ripetuta con una frequenza impressionante e che solo negli ultimi anni ha visto denunciate svariate persone che sono state poi rintracciate. Anche in questo caso le indagini da parte della Squadra mobile sono subito iniziate. Proprio un anno fa è emerso, con l'operazione Condor, culminata con 36 arresti, come dietro a molte di queste truffe vi fosse la regia del clan camorristico dei Contini, attivo a Napoli. Dietro anche anche a quella messa a segno a Rovigo il 17 febbraio 2016 ai danni di una 76enne, ma il falso avvocato venne arrestato il giorno dopo a Vicenza, un 48enne napoletano. Napoletano era anche il 37enne denunciato dai carabinieri nel 2017 perché due anni prima, aveva raggirato una 83enne di Rovigo, facendosi consegnare gioielli per 30mila euro. Napoletani erano i fratelli arrestati dalla Mobile il 20 luglio 2018 dopo una truffa in Commenda.

