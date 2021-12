TAGLIO DI PO

Ritornano gli spettacoli culturali in sala Europa. Domani, alle 21, si terrà il concerto di Natale, organizzato e offerto dall'Amministrazione alla cittadinanza. Protagonisti quest'anno gli studenti del conservatorio Buzzolla di Adria, con la partecipazione di alcuni studenti dell'Istituto comprensivo di Taglio di Po indirizzo musicale. Gli studenti si esibiranno sia come solisti che in piccoli gruppi, alternati all'esibizione di un soprano. Durante la serata verranno premiati gli studenti tagliolesi che si sono contraddistinti per il merito nel percorso di studi negli ultimi due anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021, conseguendo la licenza di scuola media e la maturità, con la consegna degli attestati e delle borse di studio (150 euro per la secondaria di primo grado e 250 euro per la secondaria di secondo grado). L'anno scorso il covid ha impedito la tradizionale premiazione e le borse di studio sono state consegnate a domicilio. Per l'assessore all'Istruzione Veronica Pasetto: «È rilevante, accanto al riconoscimento economico, anche quello sociale e, al pari di tutti gli altri studenti che sono stati premiati negli anni precedenti. È un momento importante. Quest'anno abbiamo optato per dare spazio e risalto ai giovani, anche in considerazione del fatto che durante la pandemia hanno sofferto dell'isolamento e della solitudine molto di più di noi adulti. Ripartire dai giovani è il modo migliore per far arrivare a tutti i nostri migliori auguri per il Natale che ormai è alle porte. Sarà anche l'occasione, come accade da diversi anni, per conoscere e festeggiare insieme i giovani studenti tagliolesi che con sacrificio, impegno e costanza si sono distinti per il merito nel loro percorso di studi». L'ingresso al concerto è gratuito, senza obbligo di prenotazione; necessario il super green pass.

