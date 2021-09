Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO CELIOROVIGO Cinque giorni di musica e cultura sono in programma a Villa Badoer, a Fratta Polesine, dal 15 al 19 settembre.Le iniziative, presentate ieri a Palazzo Celio, prenderanno il via mercoledì alle 21 con la presentazione in anteprima deiIl romanzo de La Boje, l'ultimo lavoro di Antonella Bertoli, che già aveva tratto una rappresentazione teatrale dalla storia della prima insurrezione bracciantile del Regno d'Italia avvenuta...