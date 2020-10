ADRIA

Ai nastri di partenza la tradizionale castagnata butrigana organizzata dal Gruppo Sportivo Bottrighe, presieduto da Antonio Boni. L'appuntamento è fissato in piazza Cinzio Cassetta tutti i venerdì, sabato e domenica, da dopodomani fino al 15 novembre, dalle 16 alle 20. Tradizione di San Martino ancora una volta rispettata, quindi, nel paese della sinistra Po come avviene ormai da anni. In un apposito stand i volontari dell'associazione distribuiranno i prelibati marun caldi e la mistoca, il tipico dolce povero con farina di castagne, uvetta ed altri ingredienti segreti tramandati dal veterano Mario d'Lego che in gioventù stazionava con la sua bancarella di leccornie lungo el stradon d'la ciesa oggi piazza della Libertà.

MISTOCA IN PIAZZA

La mistoca è oggi preparata dalle sapienti mani di Nerino Albieri e Natalino Crepaldi. Numerosi i volontari e amici dell'associazione che per lunghe ore saranno impegnati nel tagliare e cuocere il prelibato frutto stagionale. Il ricavato di questa distribuzione andrà utilizzato non solo per autofinanziare le iniziative e le necessità Gruppo Sportivo Bottrighe, ma anche per la locale scuola materna paritaria Umberto Maddalena. Mercoledì 11 novembre, alle 18, in piazza della Libertà, invece sarà estratta la lotteria che si doveva svolgere in chiusura dell'edizione 2020 del Carnevale, rinviato causa Covid-19. In palio un televisore 55 pollici, una asciugatrice da 7 chilogrammi, un forno a microonde, una bicicletta e una idropulitrice.

G.Fra.

