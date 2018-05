Torna l'Otto con auto e moto storiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTORIROVIGO Il Club Auto e Moto Storiche di Rovigo organizza per domenica la 20. Rievocazione dell'Otto storico polesano, manifestazione turistica per moto storiche, moderne e scooter, nata nel lontano 1934.Alla manifestazione, come negli anni precedenti, saranno presenti partecipanti provenienti dalle regioni lemitrofe richiamati dalla linearità del tracciato e dalle località che sono state sempre meta di rimandi nostalgici e amati.La corsa avrà inizio partendo dal Censer alle 9 e si snoderà per le strade dell'Alto e Basso Polesine,...