Torna l'idea esproprio per parco Maddalena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

URBANISTICAROVIGO Che futuro avrà il parco dell'ex ospedale Maddalena? Un ettaro e mezza di alberi secolari, un vero e proprio polmone verde per il quartiere della Commenda, diviso da quasi dieci anni da una rete arancione di cantiere dalla restante parte del parco.Dalla fine di giugno del 2009, infatti, una parte dell'area verde è stata riqualificata dal Comune, che ha messo a dimora a dimora 80 essenze arboree e macchie di arbusti. Al suo interno, giochi per bambini e spazi per attività sportive. Una parte del parco, però, è ancora di...