Torna in azione il piromane dei cassonetti a San Pio X

FUOCO ALL'ALBAROVIGO Un doppio scoppio secco. Udito distintamente, attorno alle 6 di ieri mattina. Poi, dopo un po', le fiamme che hanno avvolto uno dei cassonetti di via Alessandro Campo, che scorre parallela a quella dell'omonimo Gaspare Campo, nel quartiere di San Pio X. Lo stesso punto dove, il 22 settembre, i cassonetti erano già andati a fuoco, sempre attorno alle 6 di mattina. E, a questo punto, l'ipotesi della natura dolosa dei due roghi diventa quasi una certezza. Troppe le coincidenze.I cassonetti in questione si trovavano in una...